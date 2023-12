Manovra, ok definitivo dalla Camera con 200 sì, 112 no e 3 astenuti

(Agenzia Vista) Roma, 29 dicembre 2023 Via libera definitivo dell'Aula della Camera al Ddl di Bilancio con la Manovra per il 2024, nel testo già approvato dal Senato. Il voto a favore è arrivato con 200 sì, 112 no e 3 astenuti. Fonte video: Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: 22:26

