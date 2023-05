Maltempo in Spagna, donna attraversa la strada con il passeggino: bimbo cade in acqua Video

Il maltempo ha colpito duramente la Spagna. In particolare le Isole Baleari, l'Andalusia, l'Estremadura e la Comunità Valenciana. Notevoli problemi in tutto il Paese con strade allagate e immagini condivise da centinaia di persone sui social. In questo video si vede una donna a Molina de Segura attraversare con il passeggino una strada completamente invasa d'acqua. Il bambino cade in acqua e viene fortunatamente soccorso da un passante.