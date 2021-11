(Agenzia Vista) Palermo, 11 novembre 2021 I vigili del fuoco sono intervenuti per salvare tre anziani bloccati in casa dall'acqua alta a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Gli anziani sono stati portati via dalle abitazioni con un gommone. Le immagini. / Vigilfuoco Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it