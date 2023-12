Maltempo, in Germania l'Aeroporto di Monaco sospende i voli

Il caos nei voli continua presso il secondo aeroporto più trafficato della Germania, l'Aeroporto di Monaco, con sospensione dei voli fino alle 12 di oggi (martedì) a causa del maltempo. L'aeroporto ha comunicato che il ghiaccio formatosi durante la notte rende impossibile garantire operazioni di volo sicure nel corso della mattinata. L'obiettivo è quello di riprendere i voli a partire da mezzogiorno dopo il disgelo delle piste, anche se è probabile che la maggior parte dei voli venga cancellata per motivi di sicurezza nel corso della giornata.

⚠️Announced freezing rain during the night: air traffic will be suspended until 12 noon on Tuesday, December 5

On Tuesday, 5.12. there will be no take-offs and landings from the start of operations at 6 a.m. until 12 noon. pic.twitter.com/R8SvSeNqJD