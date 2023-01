Maltempo, la Cascata delle Marmore si trasforma in uno spettacolo di ghiaccio

Le Cascate delle Marmore in Umbria si trasformano in uno scenario magico e ghiacciato. Negli scorsi giorni, a causa del freddo gelido e dell’abbassamento delle temperature, le Cascate delle Marmore si sono trasformate in un vero e proprio spettacolo di ghiaccio.

Le Cascate delle Marmore si trovano in Valnerina a pochi chilometri dalla città di Terni, la loro bellezza è stata nel corso dei secoli l’ispirazione di tanti poeti e scrittori, sono immerse nel parco naturale e visitate ogni anno da migliaia di turisti.