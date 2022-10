Maltempo, Aeronautica salva 22 minori su un tetto a Trapani

Anche l'Aeronautica MiIitare mobilitata in risposta alla violenta ondata di maltempo che sta colpendo l'area del Trapanese. Su richiesta della Prefettura di Trapani, il Comando operazioni aerospaziali ha disposto l'attivazione di un equipaggio su elicottero HH-139 dell'82/o Gruppo Csar (Search and Rescue) del 15/o Stormo, di base sull'aeroporto di Trapani. L'aereo è decollato poco prima delle 14 per prestare soccorso ad una ventina di persone, per la maggior parte minorenni ospiti di un centro di prima accoglienza in zona Salina Grande (To), che, nel tentativo di mettersi in salvo dall'alluvione, erano rimaste bloccate ed isolate sul tetto dell'edificio. Le operazioni di soccorso, che hanno richiesto l'utilizzo del verricello e di una apposita cesta per consentire al personale aerosoccorritore di prelevare i giovani dal tetto dell'edificio, sono durate più di un'ora. Al termine della missione, l'elicottero ha imbarcato tredici giovani, mentre altri nove sono stati soccorsi dai Vigili del Fuoco, tramite gommone. L'operazione congiunta ha consentito di mettere in salvo tutte le ventidue persone rimaste isolate. (Video P.A. Angeli Del Soccorso Odv / Facebook)