Malcolm X, la figlia Malikah Shabbaz trovata morta in casa: aveva 56 anni

Malikah Shabazz, figlia dell'attivista leader della lotta per i diritti degli afroamericani Malcolm X, è morta ieri: a renderlo noto è stato il dipartimento di polizia di New York. Shabazz, 56 anni, è stata trovata priva di sensi dalla figlia nella sua casa di Brooklyn, rende noto la Cnn, precisando che le forze dell'ordine hanno parlato di una morte apparentemente dovuta a cause naturali.

Su Twitter sono arrivate le condoglianze di Bernice King, figlia del defunto Martin Luther King Jr. «Sono profondamente rattristata dalla morte di Malikah Shabazz. Il mio pensiero va alla sua famiglia, i discendenti della dottoressa Betty Shabazz e Malcolm X. La dottoressa Shabazz era incinta di Malikah e della sua gemella, Malaak, quando Malcolm fu assassinato. Riposa in pace, Malikah».

I’m deeply saddened by the death of #MalikahShabazz. My heart goes out to her family, the descendants of Dr. Betty Shabazz and Malcolm X.



Dr. Shabazz was pregnant with Malikah and her twin sister, Malaak, when Brother Malcolm was assassinated.



Be at peace, Malikah. pic.twitter.com/YOlYoW4xDC

— Be A King (@BerniceKing) November 23, 2021