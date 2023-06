Magi contesta Meloni durante convegno sulla droga, lei replica: "Non mi faccio intimidire"

(Agenzia Vista) Roma, 26 giugno 2023 Blitz di +Europa nel corso del convegno organizzato alla Camera dei deputati in occasione della "Giornata mondiale contro le droghe". Proprio mentre stava intervenendo la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il deputato Riccardo Magi ha inscenato una protesta contro le politiche del governo in materia di controllo degli stupefacenti, a cui la presidente ha replicato: "Abbiamo visto i risultati, nei numeri, delle vostre politiche, del vostro lavoro e forse lei dovrebbe guardare a questi ragazzi ed avere rispetto. Io non mi faccio intimidire". La presidente ha poi scandito: "So esattamente cosa sto facendo, il punto è se voi ve ne rendete conto". "Avete organizzato per anni convegni che nessuno si è permesso di tentare di bloccare. Oggi dovete accettare che c'è un altro governo per fare esattamente le politiche che sta facendo. Grazie e arrivederci", ha poi concluso la presidente. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: 27 Giugno, 08:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA