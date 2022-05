Nadia Calviño, vicepresidente e ministro dell'Economia spagnola, si è rifiutata di partecipare al photocall insieme ad altri ospiti durante il Madrid Leaders Forum: «Mi dispiace davvero. Avremmo dovuto parlarne prima». Calviño aveva fatto una promessa a febbraio quando aveva assicurato che non avrebbe più posato in fotografie come unica donna: «Non ho intenzione di farlo quando sono l'unica donna presente»