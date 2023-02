Lukashenko: in guerra se attaccati, ma nel caso risposta crudele

"Non vale solo per l'Ucraina ma per tutti i nostri vicini"

Minsk, 16 feb. (askanews) - Il presidente ucraino Aleksandr Lukashenko ha affermato che la Bielorussia parteciperà alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina solo se la Bielorussia verrà attaccata, in un incontro, inconsueto e raro, con la stampa estera a Minsk.

Ma alla domanda su cosa succederebbe se l'attacco avvenisse ha risposto: "Non si tratta solo dell'Ucraina. Questo vale anche per gli altri nostri vicini, che si comportano in modo ancora più inappropriato. Se commettono un'aggressione contro la Bielorussia, la nostra risposta sarà la più crudele. La più crudele. E la guerra assumerà un carattere completamente diverso".