Berlusconi, Tajani legge al Consiglio di Fi la talia la lettera dei figli: «Continuare l'azione di papà»

(Agenzia Vista) Roma, 15 luglio 2023 "Carissimi, grazie per l'appoggio e la vicinanza che avete sempre dato al nostro caro papà. E grazie per tutto ciò che da oggi farete per continuare a far vivere gli ideali di libertà , di progresso e di democrazie che hanno sempre contraddistinto il suo pensiero e le sue azioni. Un abbraccio grande a tutti con i migliori auguri di buon lavoro". Questa la lettera di saluto della famiglia Berlusconi letta dal reggente Antonio Tajani al Consiglio nazionale di Forza Italia. FI Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Ultimo aggiornamento: 14:45

