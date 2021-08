Diana predisse la sua scomparsa due anni prima: il biglietto da brividi sulla triste profezia

LOLNEWS.IT - A distanza di 24 anni l’assenza di Lady Diana pesa ancora come un macigno sul cuore di quanti l’amavano come fosse una di famiglia. A far ancora scalpore il biglietto lasciato dalla Principessa al maggiordomo 2 anni prima in cui profetizzava la sua scomparsa: “Mio marito sta pianificando un incidente nella mia macchina, un guasto ai freni per causare un grave trauma cranico”. La lettera non venne alla luce immediatamente, soltanto nel 2005 il Principe Carlo venne interrogato da Scotland Yard in gran segreto: cosa emerse dalla tragica profezia di Diana, il retroscena inedito (Foto: Kikapress – Music: “Elevate” from Bensound.com)

Leggi anche: >> LADY DIANA SENZA DIGNITÀ A POCHE ORE DAL DECESSO: LO SCEMPIO IN OSPEDALE SUL CORPO INERME

APPROFONDIMENTI L'ANNIVERSARIO Lady Diana, 24 anni fa moriva la "principessa del popolo":... CINEMA Venezia, Mostra del Cinema: tornano sogni, glamour e star di... GRAN BRETAGNA A cena con il Principe Carlo? Possibile pagando 100mila sterline: ma... LA PRINCIPESSA TRISTE Lady Diana, a 24 anni dalla morte l'autista rivela: «In... RUMORS Kate Middleton e William, i duchi di Cambridge cambiano casa? Ecco...