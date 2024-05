Nelle province di Milano, Foggia e Barletta-Andria-Trani, i Carabinieri di Latisana, con il supporto delle Compagnie locali, hanno arrestato sette persone coinvolte in un furto avvenuto il 1° aprile 2023 a Rivignano Teor (UD). Durante il furto, sono state rubate oltre 1.500 cosce di prosciutto affumicato, per un valore superiore a 200.000 euro. Le indagini, coordinate dalla Procura di Udine, hanno permesso di ricostruire le fasi del crimine, identificare i responsabili e i mezzi utilizzati, tra cui tre autoarticolati. I sette arrestati restano in custodia cautelare in attesa di giudizio.

Ultimo aggiornamento: 10:54

