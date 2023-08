La Russia mostra l'equipaggiamento militare catturato in Ucraina

La Russia ha "schierato" una gamma di veicoli blindati e attrezzature militari, presumibilmente di fabbricazione straniera e forniti all'esercito ucraino, affermando di averla sequestrata durante la sua offensiva in Ucraina.

La mostra è all'interno del forum militare annuale "Army 2023" presso il Patriot Exhibition Center nella regione di Mosca.

Decine di veicoli e sistemi d'arma occidentali forniti alle forze ucraine e caduti nelle mani delle truppe russe sono presentati in un'esposizione allestita a Kubinka, cittadina a ovest di Mosca, nell'ambito del forum internazionale Army-2023, in corso fino al 20 agosto. La mostra, ospitata nel Parco Patriot, è stata visitata oggi dall'ex presidente Dmitry Medvedev, attualmente vice capo del Consiglio di Sicurezza nazionale e responsabile per le forniture alle forze armate. Il ministero della Difesa russo, citato dall'agenzia Tass, ha reso noto che tra i pezzi di fabbricazione occidentale catturati agli ucraini e messi in mostra figurano i blindati australiano Bushmaster, l'americano M-113, lo svedese CV90-40 e il tank leggero su ruote francese AMX-10RCR. Ma la parte del leone è riservata ai mezzi da combattimento britannici, tra cui i blindati Husky e Mastiff. Ogni pezzo è accompagnato dalla descrizione delle circostanze e del luogo dove è stato catturato dai russi.