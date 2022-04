La bandiera della Russia senza il "rosso": l'idea di chi manifesta contro la guerra

Sono sempre più frequenti le bandiere russe senza il rosso presenti durante le manifestazioni contro la guerra. Le persone che scendono in piazza mostrano solo due colori della Russia, il bianco e il blu, senza il rosso che - secondo loro - rappresenta il sangue del conflitto in Ucraina. Da Londra a Cipro, passando per Berlino. "No alla guerra" dicono i russi che vivono all'estero e, come riporta il "Guardian", motivano la loro scelta: «Avevamo bisogno di una bandiera che non avesse legami con la violenza e la guerra»