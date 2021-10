L'uovo sodo sembra un astronauta: la divertente sorpresa in cucina

Casco, visiera, tuta: a questo piccolo astronauta non manca proprio nulla. Il dettaglio che certamente non sfugge è che... si tratta di un uovo. Doveva essere un semplice pasto e invece questa famiglia si è ritrovata un ospite molto particolare in cucina. Durante la cottura quest'uovo si è rotto e il contenuto ha iniziato a fuoriuscire assumendo sempre più la forma di un astronauta. E non finisce qui: al piccolo omino dello spazio si è formato anche un braccino, basta agitarlo leggermente per ammirarlo mentre saluta con la mano. Una sorpresa divertentissima per questa famiglia: oggi a tavola si aggiunge un posto in più e l'ospite arriva direttamente da un altro pianeta.