L'influencer russa in Germania: «Sprecate più energia che potete»

"Spreca energia, quanto più riesci a fare!". Torna a far parlare l'influencer russa Yulija Prochorova (30 anni) residente in Germania. In un video pubblicato su TikTok, la donna invita i suoi connazionali in Europa occidentale a sprecare energie. "Questo è il modo in cui aiutiamo l'esercito russo" ha detto la donna.