L’audio di Prigozhin: Ritirata per non spargere sangue

(Agenzia Vista) Roma, 25 giugno 2023 "Ora è il momento in cui il sangue può essere versato. Pertanto, rendendoci conto di tutta la responsabilità per il fatto che il sangue russo verrà versato su uno dei lati, giriamo le nostre truppe e partiamo nella direzione opposta ai campi. Secondo il piano. Siamo partiti il ​​23 giugno per la Marcia della Giustizia. In un giorno abbiamo camminato, raggiungendo 200 chilometri da Mosca. In questo periodo non abbiamo versato una sola goccia di sangue", l'audio con cui il capo della Wagner Prigozhin annuncia la ritirata. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: 14:52

