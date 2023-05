Kate e William in ritardo all'incoronazione: il fuori programma che ha fatto infuriare re Carlo

Durante l'atteso evento dell'incoronazione del nuovo sovrano, avvenuta il 6 maggio, l'arrivo in ritardo del principe William e Kate avrebbe causato un po' di malumore, e avrebbe costretto Carlo e Camilla ad aspettare nella loro carrozza, sotto gli occhi delle telecamere. Mentre attendevano l'arrivo dei principi del Galles, Carlo è sembrato un po' irritato e preoccupato, come se volesse che tutto procedesse perfettamente senza alcun intoppo. Un esperto di lettura del labiale ha addirittura suggerito che il re avrebbe detto a Camilla: "Non possiamo mai essere puntuali, c'è sempre qualcosa...". Anche se il possibile errore di protocollo ha suscitato qualche commento ironico sui social media, non ha minimamente offuscato la magnificenza dell'evento e l'importanza del momento per la monarchia britannica. Foto: Kikapress Music: Korben