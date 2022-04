Stati Uniti, Biden si gira per stringere una mano dopo un comizio ma è solo sul palco

Uno scherzo o una vera e propria svista? Joe Biden, presidente degli Stati Uniti, al termine di un comizio sull'agricoltura in North Carolina, si è girato alla sua destra tendendo la mano in attesa di un saluto che, evidentemente, non è arrivato. L'inquadratura della telecamera non svela però se la persona alla quale si stava rivolgendo Biden fosse lontana da lui o se, come ipotizzano alcuni sui social, il presidente non si era accorto in realtà di essere solo sul palco. Fatto sta che il video è diventando virale. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it