Italia-Algeria, accordo Eni-Sonatrach per nuovo gasdotto idrogeno

La firma ad Algeri tra ad Descalzi e omologo algerino Hakkar

Algeri, 23 gen. (askanews) - Italia e Algeria hanno firmato un accordo per la realizzazione di un nuovo gasdotto, anche per il trasporto di idrogeno. L'amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi e il presidente e direttore generale di Sonatrach Toufik Hakkar hanno firmato un memorandum d'intesa sulla collaborazione tecnologica nella riduzione del gas flaring (combustione del gas), la valorizzazione e altre tecnologie per la riduzione delle emissioni.

Il memorandum è stato sottoscritto alla presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del presidente della Repubblica di Algeria Abdelmajid Tebboune.