Islanda, nuova eruzione vulcanica sulla penisola di Reykjanes: è la quinta da dicembre

In Islanda è iniziata una nuova eruzione vulcanica nella penisola di Reykjanes, nel sud-ovest del Paese e sono stati prontamente fatti di nuovo evacuare i circa 4mila abitanti della città di Grindavik, a sole tre settimane dalla fine di una precedente eruzione che era in corso dal 16 marzo 2024. Evacuata nuovamente la vicina città di Grindavik, così come il vicino centro termale geotermico Blue Lagoon, la più grande attrazione turistica dell'Islanda, e la centrale elettrica di Svartsengi che fornisce elettricità e acqua a circa 30.000 persone sulla penisola.

Si tratta della quinta eruzione nella penisola da dicembre ed è stata preceduta da una "intensa attività sismica". Fino al marzo 2021, la penisola di Reykjanes non aveva registrato un'eruzione da otto secoli. I vulcanologi, però, ora credono che nella regione sia iniziata una nuova era di attività sismiche.