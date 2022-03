Crimini e saccheggi, le telefonate intercettate dei soldati russi: «Ti ho preso due pellicce di visone»

Le telefonate intercettate dai servizi segreti ucraini sono state pubblicate dal profilo Twitter "Ukraine" che ha più di un milione di follower. Conversazioni private dei soldati russi che, durante l'invasione in Ucraina, confessano ai loro famigliari di aver ucciso persone e saccheggiato case e negozi. «Si tratta di vere e proprie chiamate intercettate - spiega il profilo Ukraine - i soldati russi in Ucraina chiamano i loro cari in Russia per raccontare come sta andando finora. Saccheggi e crimini di guerra inclusi. Si prega di condividere! Il mondo deve conoscere la verità su ciò che stanno facendo alle nostre case e alle nostre persone».