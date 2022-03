Ucraina, tiktoker insegna a guidare i tank abbandonati dai russi: il tutorial diventa virale

L'influencer ucraina Nastya Tyman ha pubblicato una serie di video che mostrano come i volontari civili possono mobilitare carri armati russi catturati o abbandonati. «Se ti capita di trovare un veicolo corazzato per il trasporto di personale libero o abbandonato, ecco un trucco per avviarlo», dice prima di dare alcuni suggerimenti di base su come utilizzare il veicolo. La TikToker si mostra all'interno del mezzo e mentre preme i pulsanti spiegando la loro funzione.

L'influencer ha condiviso i suoi consigli con i propri 832.000 follower su Instagram e i video hanno ottenuto migliaia di visualizzazioni su TikTok.

Intanto lo Stato Maggiore ucraino ha pubblicato delle infografiche che evidenziano le "vulnerabilità" di una serie di veicoli militari russi.

(Fonte twitter @ng_ukraine)

Ucraina, torre tv di Kiev colpita dalle bombe russe: 5 morti, spente tutte le trasmissioni