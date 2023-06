India, scontro tra treni: è il peggior disastro degli ultimi 20 anni

Quello avvenuto nello stato di Orissa, con 261 vittime accertate e oltre 900 feriti, è il peggior incidente ferroviario registrato in India da oltre due decenni e il quarto per gravità.

Incidente ferroviario in India, il messaggio di Xi Jinping

L'ultimo disastro si era verificato nel 1999 quando due treni si sono schiantati vicino a Kolkata provocando la morte di almeno 285 persone. Ancora prima, nell'agosto del 1995, 350 persone morirono in seguito allo scontro di due treni a 200km da Nuova Delhi. Mentre il peggior disastro ferroviario nel Paese avvenne nel giugno del 1981 quando 7 delle 9 carrozze di un treno sovraffollato caddero in un fiume durante un ciclone.

Anche il Presidente cinese Xi Jinping ha inviato messaggi di cordoglio alla Presidente indiana, Droupadi Murmu, e al Premier Narendra Modi in seguito all'incidente ferroviario nello stato indiano dell'Odisha in cui sono morte almeno 288 persone. Le relazioni fra India e Cina sono tese, in particolare dopo i nuovi scontri diretti nella regione himalayana di confine lo scorso dicembre, in seguito a quelli del 2020.