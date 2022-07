Rom muore sulla supercar a Roma: la folle corsa sul Gra (a 280 km/h) prima dello schianto

di Marco De Risi

C’è un video agghiacciante che gira sul web e che rivela gli ultimi istanti di vita di uno dei due nomadi che lunedì notte correvano a bordo di un bolide, un’Audi R8, sul Gra poco distante dall’area di servizio Casilina. Dentro il bolide c’era il guidatore che ha perso la vita Orsus Boschetto 22 anni, Nicholas Calì di 20 anni ed una nomade incinta. Il video è impressionante. E’ Nicholas Calì che riprende le fasi della folle corsa. L’auto inizia a superare gli altri veicoli zigzagando sia sulla destra che sulla sinistra. C’è un sottofondo di una musica “rap”. Il bolide si trasforma in un siluro. Viene inquadrato il contachilometri che in un attimo arriva a 280 chilometri orari. Una folle corsa nella quale il guidatore non accenna a frenare. Poi d’improvviso il video viene oscurato e segna il momento dell’impatto con il guard rail. Il video dimostra anche che i nomadi hanno fatto molto probabilmente tutti da soli. L’auto è stata guidata come fosse un bolide senza freni.