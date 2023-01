«Valerio non beveva, se doveva portare gente non correva. Era un ragazzo responsabile», ripetono gli amici dei cinque ragazzi morti ieri notte nell'incidente su via Nomentana, a Fonte Nuova. Molti di loro lavoravano con Flavia Troisi, una delle vittime nello schianto che pochi giorni fa aveva compiuto 17 anni.

(Video intervista di Camilla Mozzetti)