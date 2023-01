Incidente Roma, il papà di Flavia Troisi: «Ho visto mia figlia morta dentro quell'auto. Mi resta solo il suo sorriso nelle foto di compleanno»

«Ieri sera non l'ho vista uscire di casa, l'ho vista dentro quell'auto. Sono arrivato sul luogo dell'incidente quando due ragazzi erano ancora dentro e una era mia figlia». Mario Troisi ha la voce rotta dal pianto mentre ricorda Flavia, sua figlia di 17 anni. Il 25 gennaio aveva compiuto gli anni. Ieri sera è uscita per festeggiare e non è più tornata a casa. Morta insieme ai suoi migliori amici, altri 4 giovani come lei, nell'incidente su via Nomentana, a Fonte Nuova.

(Video intervista di Camilla Mozzetti)