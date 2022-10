Incendio a Roma Termini, nube di fumo nero sul centro. A fuoco 10 scooter all'esterno della stazione, donna intossicata

Incendio a Termini, in via Marsala 50, a Roma. Intorno alle 17:00 di oggi pomeriggio sono andati a fuoco il dehors di un bar e una decina di scooter parcheggiati. In fiamme anche una baracca di una persona senza fissa dimora. L'attività commerciale Bar binario 0 è stata evacuata. Un'alta nube di fumo nero si è alzata in cielo.

Incendio a Termini oggi, com'è divampato

Da una prima segnalazione arrivata alla sala operativa della polizia si parlava del giaciglio di un senzatetto andato a fuoco, in realtà dai vigili del fuoco si è appreso che a bruciare sono stati dieci di motorini parcheggiati in via Marsala.

Donna intossicata

Una donna intossicata è stata soccorsa. Un forte odore acre e un'estesa nuvola grigia si è sprigionata dalla plastica e dalla gomma dei ciclomotori invadendo una parte del centro.

🔴 #Roma, spento dai #vigilidelfuoco l’#incendio in via Marsala, che aveva destato allarme per la grande nube di fumo prodotta. Coinvolti 11 motocicli, annerita ma senza ulteriori danni la facciata dell’edificio adiacente, nessun problema per la vicina Stazione Termini #7ottobre pic.twitter.com/7lh3DqGfcT — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) October 7, 2022

Quali strade sono state chiuse

La strada, via Marsala, è stata interdetta al traffico, decine di persone si sono messe in fuga dai bar della zona. Un capannello di curiosi, attorno all'area delimitata, ha seguito le operazioni di spegnimento. Il dehors di un locale, all'altezza di via Marghera, è andato completamente distrutto: le fiamme hanno lambito la struttura. Stessa sorte per gli scooter parcheggiati, di cui restano soltanto le carcasse.

Le indagini

Da una prima ricostruzione della dinamica fatta dai poliziotti impegnati nelle indagini, analizzando i video e in considerazione del tipo di incendio, non si escludono al momento cause accidentali all'origine del rogo che oggi pomeriggio è divampato in via Marsala, a pochi passi dalla stazione Termini, distruggendo undici motorini in sosta.