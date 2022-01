Sudafrica, a Città del Capo in fiamme la sede del Parlamento

Un grande incendio si è sviluppato stamattina nel palazzo del Parlamento di Città del Capo in Sudafrica. Le cause sono ancora sconosciute. Le fiamme sono partite dagli uffici al terzo piano e si sono estese alla palestra. Il tetto ha preso fuoco e anche l'edificio dell'Assemblea nazionale è in fiamme, secondo una dichiarazione raccolta dal portale sudafricano News24. La squadra di vigili del fuoco e di soccorso della città ha ricevuto la chiamata intorno alle 5 ora locale e in azione c'è una squadra composta da 36 pompieri che si è occupata di spegnere l'incendio. La polizia ha transennato l'area.