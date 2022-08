Violento incendio alla stalla sociale: animali morti e mucche in fuga

San Giorgio della Richinvelda - Un incendio di vaste dimensioni è divampato alla stalla sociale di Rauscedo di San Giorgio della Richinvelda (Pordenone). Sono impegnati una decina di mezzi dei vigili del fuoco del Comando provinciale e dei distaccamenti. Non ci sarebbero persone coinvolte. Sono invece numerose le vittime tra gli animali dell’allevamento. Alcune mucche sono fuggite in strada ed è in corso il recupero da parte degli allevatori della zona.