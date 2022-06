Roma, incendio al Tmb di Malagrotta: fungo di fumo visibile da diversi quartieri. È allerta

Incendio a Malagrotta. Un rogo di vaste proporzioni è scoppiato oggi pomeriggio in un capannone nella ex discarica nella zona ovest di Roma. Si tratterebbe di un capannone con all'interno un gassificatore per il trattamento dei rifiuti che sarebbe inattivo da tempo. Sono interventi mezzi dei vigili del fuoco e carabinieri. Al momento non si segnalano feriti. In corso l'attività di spegnimento.

APPROFONDIMENTI ROMA Incendio a Malagrotta, le immagini del rogo ROMA Roma, incendio nell'impianti rifiuti di Malagrotta: in fiamme un... IL FOCUS Rifiuti, a Roma è flop raccolta: i turni dell'Ama fermi a...

Coinvolta dalle fiamme la vasca di stoccaggio combustile solido, di uno degli impianti (Tmb), dove vengano trattati i rifiuti della Capitale. Una densa nuvola si è levata da Malagrotta ed è visibile da diversi quartiere della Capitale. Secondo i vigili del fuoco, che stanno operando con otto squadre, le fiamme avrebbero coinvolto almeno un paio di capannoni dove sono stoccati carta e plastica e un impianto di compostaggio.

(Video Daniele Leone/Ag.Toiati)