In autostrada su corsia d'emergenza per saltare fila, ritirate in poche ore 76 patenti

La Polizia di Stato ha messo in campo 392 pattuglie della Polizia Stradale e 385 posti di controllo sulla rete autostradale: in poche ore fermati e controllati 1.620 veicoli, con 778 poliziotti che hanno contestato 100 infrazioni al codice della strada, ritirando 76 patenti e defalcando 808 punti. "E' una delle tante attività che svolgiamo ogni giorno per la collettività, in modo da limitare i rischi che derivano da condotte di guida poco virtuose" hanno puntualizzato dal Servizio Polizia Stradale, aggiungendo "dall'inizio dell'anno i nostri equipaggi hanno controllato 749.661 veicoli, rilevando 1.319.696 infrazioni, tra cui 500.527 eccessi di velocità, con 17.615 patenti ritirate e 2.175.441 punti sottratti". (LaPresse)