I fan di Berlusconi davanti all'ospedale: "Di Silvio ce ne è uno"

C'è chi consegna una lettera e chi arriva dalla Puglia

Milano, 7 apr. (askanews) - Striscioni, lettere, cartelli. Davanti al San Raffaele di Milano si sono radunati fin dalla prima mattina diversi fan di Silvio Berlusconi, ancora ricoverato nell'ospedale milanese. Fra loro c'è chi ha scritto una lettera per il leader di Forza Italia ed è arrivato fino a qui sperando di consegnargliela e chi per mostrare il suo sostegno ha attraversato l'Italia, come Marco Macrì, dalla provincia di Lecce, che ha anche la firma dell'ex presidente del Consiglio tatuata su un braccio.

"Sono venuto qui apposta, in certe circostanze non bisogna pensarci, specie quando si tratta di un amico e lui non è amico come gli altri", ha spiegato. "Senti proprio quella spinta dal cuore, non è politica non è calcio. Anche se è Pasqua lascio la famiglia, la ragazza, per forza, anche se si trovasse al Polo Nord perché di Silvio ce ne è solo uno".