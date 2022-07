Hong Kong: si stacca maxi schermo e schiaccia i ballerini, tragedia durante il concerto

(LaPresse) Un gravissimo incidente è occorso durante il concerto di una celebre boyband che si è tenuto giovedì 28 luglio a Hong Kong. Due ballerini sono rimasti feriti dopo essere rimasti schiacciati da un enorme schermo video che era sospeso sul palco e che è improvvisamente caduto sugli artisti, tra le urla di orrore dei presenti. Il video che mostra la tragedia è stato pubblicato sui social media. Uno dei due feriti è in condizioni gravi, mentre l'altro è stabile. Tutto è successo durante uno show dei Mirror, un gruppo di Cantopop composto da 12 membri, all'Hong Kong Coliseum, davanti a migliaia di spettatori. In seguito all'incidente il concerto è stato interrotto. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE