Harry senza parole: l'agghiacciante risposta che la regina Elisabetta gli diede sul matrimonio

Nel suo libro di memorie, Spare, il principe Harry ha raccontato di quando, nel 2017, ha deciso di sposare Meghan Markle. Secondo il protocollo reale, il principe ha dovuto chiedere il permesso di sposare la sua amata a sua nonna, la Regina Elisabetta II. Nel libro, Harry ha confessato di aver ricevuto una risposta piuttosto "criptica" da parte dell'allora sovrana. "Bene, allora suppongo di dover dire di sì" avrebbe detto Elisabetta, lasciando Harry nel dubbio: era stata forse sarcastica? O soltanto volutamente enigmatica? Nemmeno suo nipote l'ha capito fino in fondo.

