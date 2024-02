Guerra Ucraina, von der Leyen: "Oggi giorno molto speciale, 50 mld aiuti messaggio forte a Putin"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 01 febbraio 2024 "Oggi è un giorno molto speciale. Il Consiglio Europeo ha riconfermato il nostro impegno incrollabile a stare a fianco dell'Ucraina: sappiamo che stanno combattendo per noi. Sosterremo l'Ucraina: 50 mld per quattro anni mandano un messaggio molto forte a Vladimir Putin, giusto prima del secondo anniversario della sua brutale invasione". Lo dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, in conferenza stampa al termine del summit a Bruxelles. Inoltre, nota, "sono soddisfatta che abbiamo ottenuto l'80% dei fondi che avevamo chiesto" nell'ambito della revisione dell'Mff 2021-27, che "conferma le priorità indicate dalla Commissione in giugno. Abbiamo riaffermato l'impegno a combattere la migrazione illegale e a sostenere i partner dei Balcani Occidentali. Step sosterrà lo sviluppo di tecnologie critiche in Europa, anche nella difesa. Oggi l'Europa è più forte", conclude Fonte video: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: 22:13

