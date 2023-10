Israele, terroristi infiltrati da Gaza sparano per strada. L'esercito: «Restate in casa»

«Un certo numero di terroristi sono penetrati in territorio israeliano da Gaza. Gli abitanti della zona devono restare nelle loro abitazioni». Lo ha reso noto il portavoce militare israeliano. Sul web si sono intanto diffuse immagini - la cui autenticità non è stata ancora confermata - che mostrano miliziani palestinesi in volo da Gaza verso Israele con deltaplani.

Ultimo aggiornamento: 09:32

