Guerra in Israele, Saviano: "L'unica strada sono i due Stati e la fine del potere di Nethanyahu"

(Agenzia Vista) Roma, 07 dicembre 2023 "La soluzione non è quella portata avanti da Likud e da Nethanyahu, un Governo che ho sempre criticato. Credo nella possibilità reale di una pace soltanto se nascono due democrazie che possano dialogare. Nel mondo arabo serve una forza laica, quindi Hamas deve finire, mentre in Israele deve venire meno il potere autoritario del Likud e di Nethanyahu. Questa è l'unica via per arrivare alla pace" lo ha detto Roberto Saviano, uscendo dall'udienza del processo per diffamazione a piazzale Clodio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: 16:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA