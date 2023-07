Grossi (Aiea) approva lo sversamento in mare delle acque di Fukushima

Il capo dell'agenzia Onu in visita in Giappone

Roma, 4 lug. (askanews) - Il piano del Giappone di rilasciare in mare le acque trattate dall'impianto nucleare di Fukushima soddisfa gli standard internazionali e avrà un impatto trascurabile sull'ambiente". Lo ha affermato il capo dell'Aiea, Rafael Grossi, in conferenza stampa a Tokyo.

"Il piano come è stato proposto e ideato è conforme con gli standard internazionali accordati. E la sua applicazione, se il governo (giapponese) decide di procedere, avrebbe un impatto trascurabile sull'ambiente, in riferimento all'acqua, ai pesci e ai depositi". "Se il governo decide di procedere con ciò, l'Aiea sarà in modo permanente qui (a Fukushima ndr), revisionando, monitorando, valutando questa attività per i prossimi decenni".