Green pass falsi ad Ancona, infermiere fingeva di vaccinare ma buttava via le fiale: arrestato

Rilasciavano Green pass falsi: la Polizia di Stato di Ancona ha dato esecuzione a cinquanta ordinanze di misure cautelari personali per reati continuati di corruzione, falso ideologico e peculato, commessi in concorso da altrettanti indagati, finalizzate all’indebito rilascio della “certificazione verde anti-SARS-CoV-2”. In carcere un infermiere addetto alla somministrazione dei vaccini e domiciliari per quattro soggetti, ritenuti intermediari nei fatti corruttivi.