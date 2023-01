Gli Usa prevedono una controffensiva ucraina in primavera

Austin: "Dobbiamo mettere insieme le giuste competenze"

Roma, 20 gen. (askanews) - Gli Stati Uniti si aspettano una controffensiva dall'Ucraina in primavera. Lo ha detto il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin, sottolineando che spetta agli alleati aiutare Kiev a prepararsi.

"Abbiamo una finestra di opportunità da qui alla primavera. Non appena inizieranno le loro operazioni, la loro controffensiva. Non è molto tempo e dobbiamo mettere insieme le giuste competenze", ha detto ai giornalisti durante una riunione degli alleati dell'Ucraina a Ramstein, in Germania.