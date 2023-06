(Adnkronos) - "Alessandro è un mostro". Così tra le lacrime la madre di Alessandro Impagnatiello, il barman 30enne reo confesso dell'omicidio della compagna Giulia Tramontano al settimo mese di gravidanza, in un'intervista al 'La vita in diretta' si Rai1.

"Non oso immaginare i familiari di Giulia, la mamma Loredana è una persona fantastica - dice piangendo la donna -. Alessandro è un mostro, io le chiedo perdono da madre ma non so cosa fare. Io le chiedo perdono - ripete - per aver fatto un figlio così, chiedo perdono a tutta la famiglia. E' l'unica cosa che posso dire. Chiedo perdono per aver fatto un figlio così che nessuno sapeva. Ma Ale non era così - aggiunge ancora commuovendosi la donna - non era così, credetemi. Non lo so cosa è successo. Io non ci credo ancora".