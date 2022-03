La giornalista della tv statale russa Marina Ovsyannikova, fermata per aver mostrato in diretta un cartello contro la guerra in Ucraina, è stata tenuta in isolamento e interrogata per 14 ore. Lo ha riferito la stessa reporter all'uscita dal tribunale, che l'ha rilasciata condannandola a pagare un multa di 30 mila rubli (circa 255 euro). «Non mi hanno permesso di chiamare i miei familiari», ha raccontato.

