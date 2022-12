​Giordania, alluvione record al sito archeologico di Petra: 1700 turisti evacuati

Allerta ieri, 26 dicembre a Petra in Giordania, dove un fiume di acqua e fango si è riversato sul sito archeologico mettendo in fuga turisti e residenti. Secondo le autorità sono state evacuate più di 1700 persone.

I video diffusi online mostrano attimi di panico nel sito patrimonio dell'Umanità mentre le acque alluvionali provenienti dalle montagne si riversavano ad alta velocità verso la città antica oltre 2mila anni.

I video amatoriali di chi era sul posto mostrano l'evacuazione dei turisti tramite mezzi fuoristrada mentre una colata di acqua e fango invade la gola tra le montagne dove si trova la città di Petra. Fortunatamente non ci sono stati morti anche se nella vicina Maan, tre persone sono rimaste ferite dopo che un minibus è stato spazzato via dall'acqua. L'autorità regionale per lo sviluppo e il turismo di Petra ha dichiarato: "Il governo giordano ha evacuato circa 1.700 turisti a Petra a causa delle forti piogge".

Già nel 2018 il sito era stato interessato da un'alluvione importante che aveva causato 13 morti e costretto 4mila persone a evacuare.

La diga che protegge "il Tesoro"

La precedente alluvione che colpì Petra risale al 1963, quando 22 turisti francesi e una guida locale furono uccisi dal rapido aumento delle acque. In risposta, il Dipartimento delle Antichità della Giordania ha costruito una diga per impedire all'acqua di entrare nel canyon che porta ad Al-Khazneh (il luogo dove si trova la città, chiamato anche il Tesoro). Nel 2014 è stato installato il sistema di allarme come protezione aggiuntiva, con sirene impostate per suonare quando l'acqua di piena supera un certo livello.

Petra, sito patrimonio dell'Umanità

Petra è una città scavata nelle colline di arenaria contenente le camere funerarie dei Nabatei, una tribù di ricchi commercianti la cui civiltà fiorì tra il 200 a.C. e il 100 d.C. Divenne la capitale nabatea, essendo situata sulle principali rotte commerciali e ideale per riscuotere pedaggi sulle carovane che trasportavano incenso e mirra. La città risale al 400 aC circa quando i Greci tentarono di invaderla nel suo primo riferimento documentato nella storia. Finora quest'anno, più di un milione e mezzo di turisti hanno visitato Petra.

