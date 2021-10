First lady in visita al Colosseo, mentre i leader sono impegnati nei lavori al G20. Mattinata al Colosseo per Maria Serenella Cappello, moglie del premier Mario Draghi, Carrie Symonds, neo sposa di Boris Johnson, quindi Brigitte Macron e le mogli dei leader di Russia, Corea, Spagna, Congo e Turchia. (di Silvia Mancinelli)