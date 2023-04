Funerali Julia Ituma, ai funerali rose bianche e lacrime: l'arrivo del feretro della ragazza

(LaPresse) Il feretro di Julia Ituma è arrivato alla chiesa San Filippo Neri di Milano. Ad accompagnarlo i parenti, in lacrime. Tantissime le persone accorse per la cerimonia. Presente anche il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi. La pallavolista 18enne della Igor Gorgonzola Novara trovata morta fuori dall'hotel in Turchia dove alloggiava con la squadra il 13 aprile.