Frana Ischia, Renzi: «La responsabilità di Conte è grande come una casa»

«C'è una responsabilità grande come una casa di Giuseppe Conte e del suo primo governo. Richiamare tutti alle loro responsabilità non è sciacallaggio. Non ci venite a dire che siamo tutti uguali su questo terreno. Quattro anni fa quest'Aula ha discusso di condono, di abusivismo edilizio ad Ischia e non doveva farlo, e oggi con un atteggiamento da sofista qualcuno ci viene a dire che quello non è il condono». Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, intervenendo al dibattito in Aula a Palazzo Madama sull'informativa ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, sulla frana di Ischia. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Gianluca Monti, ritrovato il corpo dopo la frana a Ischia. Resta dispersa la moglie Valentina Castagna