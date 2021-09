Foggia, baby gang e odio razziale: 3 ragazzi ai domiciliari, 3 minori denunciati

Tre ragazzi di Foggia di età compresa fra i 19 e 20 anni sono stati arrestati e posti ai domiciliari dagli agenti della Squadra mobile del capoluogo dauno nell'inchiesta sulle baby gang. Contestati i reati di lesioni personali pluriaggravate, commesse con finalità di odio etnico e razziale. Altri tre ragazzi di età inferiore a 18 anni sono stati denunciati. Stando a quanto accertato dai poliziotti, i ragazzi avrebbero fatto parte di uno stesso gruppo e si sarebbero resi responsabili degli episodi di violenza avvenuti il 22 agosto e il 4 settembre scorsi a Foggia, in piazza Mercato, ai danni di tre giovani, di cui uno di origine straniera e uno minorenne. In entrambe le occasioni, sarebbero state anche pronunciate frasi discriminatorie. Le lesioni riportate dai giovani sono state giudicate guaribili in sette, 20 e 30 giorni. (LaPresse)