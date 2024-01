Esplosione a Canale Monterano, crolla una casa. Le operazioni di soccorso dei Vigili del Fuoco

(Agenzia Vista) Roma, 7 gennaio 2024 Varie squadre dei vigili del fuoco, tra cui unità del team USAR (Urban Search and Rescue), impegnate a Canale Monterano per l'esplosione e il successivo crollo in un'abitazione di due piani, dovuto probabilmente ad una fuga di gas. Le squadre hanno salvato 2 persone, un uomo e un ragazzo, estratti dalle macerie. Soccorsa una donna rimasta ferita.Vigili del Fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: 14:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA